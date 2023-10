Abate: «Partita intensa, la squadra ha dimostrato personalità»

Intervistato dal canale ufficiale del club, Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato dopo il pareggio con la Fiorentina

«Una partita molto intensa, combattuta. Credo che abbiamo fatto bene per gran parte del primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto la loro voglia di recuperare la partita. La squadra ha mostrato grande voglia di vincere, abbiamo fatto cose buone, altre cose meno buone. I ragazzi hanno dimostrato personalità, siamo sulla strada giusta. Firenze è sempre stata una trasferta difficile, ci prendiamo questo punto importante, per mentalità e ci farà crescere»

YOUTH LEAGUE – «Ora ci prepariamo per la Youth League, sempre partite speciali in Europa. Cercheremo di prepararci al meglio per affrontare la partita nel migliore dei modi. Andremo lì a fare la nostra partita»