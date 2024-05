Mercato Milan, Leao verso il PSG? Il portoghese è nella lista dei parigini per il post Mbappé: TUTTI i nomi per l’attacco

Per la finestra estiva che si aprirà a breve, il mercato Milan dovrà stare attento alle offerte che potrebbero arrivare per i suoi big, Leao su tutti. Da settimane, ormai, il nome di Rafael è stato accostato al PSG. Ora che Mbappé ha ufficializzato l’addio al termine della stagione, i parigini sono alla ricerca del sostituto in attacco.

Come riferito da Calciomercato.com, i francesi potranno sbizzarrirsi sul mercato grazie ai soldi risparmiati dal mancato rinnovo di Mbappé: tra ingaggio e bonus fedeltà non corrisposto si arriva alla cifra monstre di 200 milioni di euro. Anche se lo stesso patron Nasser Al Khelaifi ha delineato la strategia per il futuro, che non vuole prevedere più delle super star, ma un gruppo di giocatori giovani, sono in parecchi i nomi sul taccuino del club. Oltre al numero 10 rossonero, hanno messo gli occhi su: Kvaratskhelia, Thuram, Yamal, Osimhen, Lautaro, Haaland, Rashford, Gnabry e Gavi. Insomma, le opzioni non mancano.