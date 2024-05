Bonato a Sky: «Il Milan ha qualità altissima. Se Pioli ha schierato questa formazione significa che...»

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

SCELTE DEL MILAN – «La rosa del Milan è profonda, di altissima qualità. Mancano dei giocatori, ma se ne ha messi in campo avrà buoni motivi. Noi dobbiamo guardare noi stessi e mettere in campo le nostre qualità per colmare il gap tecnico».

RANIERI – «Fin dall’inizio abbiamo detto che se ci saremmo salvati lo avremmo fatto all’ultimo. Ci sono stati momenti complicati, ora ci giochiamo le nostre chances. Sul campo dobbiamo mantenere la categoria».