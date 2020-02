A casa di Leao: «Volevo fare il calciatore e ho realizzato il mio sogno»

Rafael Leao è stato intervistato a casa sua da Milan Tv: «Mi piace sfidare gli amici ai videogiochi. Bennacer è il più competitivo»

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della sua esperienza con la maglia del Milan fino ad ora, raccontando anche la sua vita quotidiana. Queste le sue dichiarazioni:

«Quando entro in campo, indossare questa maglia per me è motivo di orgoglio perchè ho lavoro molto per arrivarci.Da bambino ero molto timido, mi piaceva stare con gli amici, ma non parlavo tanto e stavo abbastanza per i fatti miei. A nove anni ho realizzato che il mio sogno era quello di diventare un calciatore, quando sono andato allo Sporting ho capito che sarebbe stato il mio sogno».

In casa Leao possiede dei videogiochi e alla domanda risponde così: «Quando non mi alleno mi piace stare a casa, mi piace riposare e dormire, ma anche uscire in centro con gli amici. I videogiochi in casa? Mi piace sfidare gli amici e i compagni di squadra, il più competitivo è Bennacer».