60 anni Baresi, Costacurta: «Non scorderò mai la sua occhiataccia»

Il compagno di reparto in mille partite ricorda un aneddoto relativo agli esordi con la maglia del Milan, in particolare le occhiatacce di Baresi

Nel giorno del 60° compleanno di Franco Baresi, sono in tanti a voler ricordare la leggenda rossonera che sarà per sempre il capitano del Milan.

Tra questi, Billy Costacurta che a #CasaSkySport racconta un aneddoto relativo ai suoi esordi in prima squadra, quando cioè non era ancora il compagno di reparto di mille battaglie: «Era una partita di Coppa Italia contro la Triestina, entrai come terzino destro, non ricordo al posto di chi. Franco recuperò una palla e me la diede; io dovevo solo metterla a Virdis che era solo a centro area ma come spesso mi succedeva, sbagliai. L’occhiataccia che mi diede Baresi non la dimenticherò mai…»