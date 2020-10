5 ottobre 2003: il primo gol di Kakà con la maglia del Milan

Esattamente 17 anni fa, Ricardo Izecson dos Santos Leite trovava la sua prima gioia rossonera nel derby vinto 3-1 in casa dell’Inter

Un tocco di testa dal limite dell’area di porta su cross di Gattuso per il 2-0 nel derby; è questa la prima gioia di Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti semplicemente Kakà, con la maglia del Milan.

Un gol nel derby, quale palcoscenico migliore per aprire il conteggio che poi arriverà fino a quota 104 in rossonero. Un derby che sarà anche ricordato per il gol di Inzaghi, capace di deviare una punizione di Pirlo e non sarà l’ultima volta che ciò accadrà (do you remember Liverpool?, ndr).