10 febbraio 1986, Berlusconi diventa proprietario del Milan – VIDEO

Il 10 febbraio del 1986 cominciava ufficialmente il Milan di Silvio Berlusconi: il proprietario più vincente della storia

Parte il 10 febbraio 1986 l’avventura di Silvio Berlusconi al Milan, in quel giorno inizia ufficialmente il trentennio che renderà il club rossonero tra i più vincenti in Europa e nel Mondo.

8 volte campione d’Italia, 5 volte campione d’europa, 2 coppe intercontinentali e una coppa del mondo per club senza dimenticare le 7 supercoppe italiane, 5 europee e una coppa italia per un totale di 29 trofei ufficiali in 30 anni. Berlusconi cambierà anche il modo di concepire il calcio in Italia partendo dai grandi investimenti, sconosciuti all’epoca, e poi con la costruzione di un gioco spumeggiante e innovativo.