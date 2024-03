Zubimendi Milan, c’è un ostacolo per il suo arrivo: la VERITÀ sull’interesse dei rossoneri per il centrocampista della Real Sociedad

Martin Zubimendi, centrocampista e stella della Real Sociedad, è finito nel mirino di alcuni club europei tra cui il calciomercato Milan. Il suo nome nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Juve. Come fa sapere Calciomercato.com, c’è un grosso ostacolo per un suo eventuale arrivo in rossonero.

Si tratta di un profilo che piace parecchio al club, che non avrebbe eccessivi problemi ad accontentare una richiesta da circa 4 milioni di euro all’anno per l’ingaggio. L’ostacolo, invece, è rappresentato dalla volontà del club spagnolo di non cederlo per meno della cifra della clausola rescissoria, ovvero di 60 milioni di euro. Una cifra fuori mercato per tutte le squadre italiane.