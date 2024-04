Zola elogia l’arrivo di Loftus-Cheek: «Non mi sorprende che stia facendo così bene». Le parole dell’ex giocatore

Gianfranco Zola ha analizzato a Tuttosport la prestazione di Loftus-Cheek al Milan.

PAROLE – «Non avevo nessun dubbio che il suo arrivo al Milan sarebbe stato un successo, visto che conosco bene le sue qualità. Ha dribbling, palleggio, eccelle in fase difensiva e potenzialità enormi. Non mi sorprende che stia facendo così bene, avrei scommesso qualsiasi cifra sul fatto che sì sarebbe imposto alla grande in Serie A».