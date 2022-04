Zola: «Inter in leggero vantaggio. Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive»

Gianfranco Zola ha analizzato la lotta scudetto: «Inter in leggero vantaggio. Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive»

Gianfranco Zola, ex calciatore italiano e ora allenatore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

FAVORITA – «Metterei l’Inter in leggero vantaggio: per l’organico e perché i nerazzurri sanno già come si vince visto che hanno lo scudetto sul petto. Però anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive. Sarà una sfida fino all’ultima giornata».