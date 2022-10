Zoe Cristofoli: «Grazie a tutti, abbiamo passato credo l’esperienza più brutta della nostra vita». Le parole della compagna di Theo Hernandez

Zoe Cristofoli ha voluto ringraziare tutte le persone che sono state vicine alla famiglia Hernandez dopo il brutto episodio avvenuto qualche giorno fa. Ecco le parole delle compagna di Theo Hernandez:

«Grazie a tutti per i numerosi messaggi. Grazie a tutti per esservi preoccupati per noi. Grazie ai nostri amici. Alle nostre famiglie abbiamo passato credo l’esperienza più brutta della nostra vita. Oggi stiamo meglio. Soprattutto perché era impossibile chiamare aiuto. È stato un incubo. Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio, anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita. Però oggi siamo qui e questa è l’unica cosa che conta davvero. Grazie a Dio che stiamo tutti bene… Non ho mai pensato un secondo al furto spero che queste persone paghino per la violenza fatta. Mi prenderò il mio tempo anche se è giusto tornare a vivere una vita normale. Vi abbraccio tutti».