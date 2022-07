Ziyech si raffredda: il Milan si sente coperto con Saelemaekers e Messias. Problema stipendio

Come riporta Tuttosport l’accelerazione del Milan per De Ketelaere ha rallentato le operazioni per Ziyech, considerato ad oggi il piano B. Il giocatore – che si è affidato a Sebastien Ledure, lo stesso agente di Lukaku – è partito con il Chelsea per la tournée americana.

Tuttavia vuole andare via, magari in prestito; il problema è che continua a chiedere 6 milioni netti d’ingaggio, cifra fuori portata per il Milan che comunque a destra si sente coperto con Saelemaekers e i riscatti di Messias e Florenzi.