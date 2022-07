Ziyech Milan: fatta per Sterling al Chelsea, il marocchino si avvicina

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare la proria trequarti c’è Zyech del Chelsea. Il club inglese ha chiuso per l’arrivo di Sterling che..

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare la proria trequarti c’è Zyech del Chelsea. Il club inglese ha chiuso per l’arrivo di Sterling, che avvicina il marocchino ai rossoneri.

Come riportato da Calciomercato.com Il club londinese ha raggiunto infatti un accordo totale col Manchester City (con cui tratta anche per il difensore Nathan Aké) per l’acquisto del classe ’94 sulla base di circa 56 milioni di euro. Sterling firmerà invece un contratto di 5 anni – con opzione per un’ulteriore stagione – e nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche nella capitale inglese. Il suo arrivo chiude ulteriormente gli spazi a Ziyech avvicinandolo ulteriormente ai rossoneri