Zirkzee Milan, l’attaccante ha deciso il suo futuro! Non c’è questa possibilità: i rossoneri ne prendono atto

Zirkzee Milan, l’attaccante ex Bologna ha deciso il suo futuro! Non c’è questa possibilità: i rossoneri ne prendono atto per l’estate

Nuovi sviluppi sul calciomercato Milan. Zirkzee, ex Bologna, è uno degli obiettivi sin da quest’estate, quando poi ha scelto la Premier League con il Manchester United. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’olandese ha scelto il suo futuro.

Il giocatore non ha intenzione di lasciare il suo nuovo club dopo appena tre mesi. In questo momento resta concentrato sulla sua prima stagione in Inghilterra.