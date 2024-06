Zirkzee Milan, fiducia crescente per il colpo in attacco: ecco quando si può chiudere. Le ULTIME novità sull’olandese

Cresce sempre di più la fiducia in casa Milan per la possibile realizzazione del colpo Joshua Zirkzee. È proprio l’attaccante di proprietà del Bologna l’obiettivo individuato dalla dirigenza per rinforzare l’attacco.

Il club rossonero è disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto che lega l’olandese al club rossoblu a partire subito dal 1 luglio, in modo da bruciare la concorrenza. Per questo motivo in questi giorni sta trattando con l’agente per sistemare al più presto la questione relativa alle commissioni. Lo scrive la Gazzetta.