Zirkzee Milan, clamoroso: non è da escludere questo scenario! La rivelazione sul futuro dell’attaccante del Bologna

Ha davvero del clamoroso la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport questa mattina riguardante il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante ormai da tempo in orbita calciomercato Milan.

Né Milan, né Premier League, né Bayern Monaco. In caso di qualificazione in Champions League (obiettivo ormai alla portata), il Bologna potrebbe fare un tentativo per tenere Zirkzee un altro anno in rossoblu. Uno scenario che sarebbe tutt’altro che impossibile.