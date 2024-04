Zirkzee Milan, c’è il via libera di Cardinale: possibile quella clamorosa offerta al Bologna

Zirkzee-Milan, c’è il via libera di Gerry Cardinale per l’assalto all’attaccante del Bologna: pronta quell’offerta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha dato il via libera al calciomercato Milan per definire l’affondo su Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e primo obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione.

Furlani e Ibrahimovic hanno dunque la possibilità di mettere sul piatto un’offerta intorno ai 50 milioni di euro per cercare di convincere il club felsineo a concedere il via libera. Dal canto suo Zirkzee ha già detto sì all’eventuale trasferimento a Milanello.