Zirkzee Milan, scenario a SORPRESA per l’attaccante: potrebbe giocare lì la prossima stagione. Le ULTIMISSIME

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e che piace moltissimo al calciomercato Milan.

Stando a quanto si apprende il club rossoblu non vuole avere rimpianti e starebbe tentando il tutto per tutto con l’entourage dell’attaccante per provare a trattenerlo in rosa. L’olandese ha detto più volto che potrebbe giocare in Champions con il Bologna: Sartori e Di Vaio non si rassegnano e tentano così di trattenere la punta.