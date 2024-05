Zirkzee Milan: conferme sulle CIFRE! Dall’ingaggio alle commissioni, ecco quanto costa

Tra i nomi in cima alla lista del calciomercato Milan c’è Zirkzee. In tal senso dall’ingaggio alle commissioni ecco quanto costa

Continua il corteggiamento del calciomercato Milan per Zirkzee del Bologna. L’attaccante ha una clausola rescissoria di 40 milioni ma l’affare non è semplice, non solo per la tanta concorrenza.

Come riportato infatti da Alfredo Pedullà sarebbe un investimento da circa 65 milioni. Confermata infatti richiesta di commissioni tra 15 e 20 milioni e quella di 5 milioni a salire di ingaggio.