Zirkzee Milan avanti tutta! Bayern Monaco in agguato, lo scenario in vista dell’estate

Zirkzee Milan avanti tutta! Bayern Monaco in agguato, lo scenario in vista della prossima estate. Ultimissime

arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre a caccia di rinforzi in attacco in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali c’è Joshua Zirkzee.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sull’olandese però c’è un intreccio: tutto o quasi dipende dal Bayern Monaco, che ha la possibilità di riprenderlo per 40 milioni di euro. Il Milan, al momento, monitora la situazione.