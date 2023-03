Zeroli si ripete, la Primavera supera il Cagliari

Importantissimo successo del Milan Primavera sul campo del Cagliari: decisivo un gol di Zeroli. La cronaca del match

Reduci dallo storico successo sul Ruh Lviv in UEFA Youth League, i rossoneri concedono il bis ed esultano sul campo del Cagliari. Ad Asseminello è 1-0 il risultato finale al termine di una gara tesa ma condotta con ordine e personalità dai ragazzi di Mister Abate. Rispetto alla sfida europea, non è cambiato nemmeno il match-winner: è un momento d’oro, infatti, per il classe 2005 Kevin Zeroli, che ha realizzato il primo gol personale in campionato nel finale della prima frazione. La capacità di gestire i momenti della partita e la maturità mostrata dai rossoneri – unite alla superiorità numerica negli ultimi venti minuti di gara – hanno poi fatto il resto.

Una vittoria corale, da vera squadra, sudata e ottenuta lottando con tenacia fino al triplice fischio. È un successo che vale tre punti pesanti quello arrivato contro i rossoblù, punti che trascinano il Milan fuori dalla zona calda a quota 24 punti in classifica, in attesa dei prossimi impegni. Per il gruppo di Mister Abate l’obiettivo sarà dare continuità alle recenti prove: prossimo appuntamento – sabato 11 marzo – contro il Bologna al PUMA House of Football, prima di affacciarsi per la prima volta ai Quarti di finale di UEFA Youth League e alla sfida sempre interna agli spagnoli dell’Atlético Madrid.

LA CRONACA

Avvio incoraggiante da parte dei rossoneri, che tengono basso il Cagliari e costruiscono una palla-gol con Zeroli: Traorè scappa via sulla corsia e serve al centro, Kevin impatta di testa e spedisce alto di un soffio al 5′. È il Milan a governare la gara: al 17′ Bozzolan pennella per il colpo di testa di Mangiameli, Iliev è miracoloso e nega il vantaggio ai rossoneri. Passa un minuto e sono Coubis – sull’angolo successivo – e Chaka Traorè a spaventare la retroguardia sarda, senza fortuna. Il Cagliari si affaccia dalle parti di Nava al minuto 36, Palomba schiaccia di testa senza preoccupare a dovere Lapo. Al 44′ il Milan sblocca il match: Chaka si libera sulla sinistra e stampa la traversa, Zeroli addomestica la respinta e converte in rete con un destro potente il meritato vantaggio rossonero. 1-0 all’intervallo.

I padroni di casa partono forte nella ripresa, ma il Milan non si scompone e prova a sfruttare le fiammate di Traorè e Cuenca per ripartire. Il Cagliari attacca con diversi effettivi e aumenta il pressing senza riuscire a sorprendere l’organizzata linea difensiva rossonera, e al 70′ resta in inferiorità numerica a causa del rosso diretto sventolato ai danni di Belloni. I rossoblù cercano comunque il pari con il neo-entrato Sulev (73′) che prova a colpire dalla distanza, risponde Nava. I rossoneri, invece, gestiscono possesso ed energie provando a trovare il gol della sicurezza: al minuto 82 Sia gira al volo un suggerimento aereo di Traorè ma impatta senza precisione. Il finale è di relativa sofferenza ma senza scossoni: finisce 1-0.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Zallu (20’st Arba), Palomba, Veroli, Idrissi (38’st Achour); Caddeo (20’st Sulev), Carboni, Cavuoti (1’st Masala); Vinciguerra, Konaté (11’st Kosiqi), Belloni. A disp.: Wodzicki; Coriano, Pintus, Vitale; Conti, Mameli; Deriu, Pulina. All.: Filippi.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simić, Bozzolan; Foglio, Stalmach (34’st Malaspina), Zeroli; Cuenca (34’st Sia), Mangiameli (19’st Longhi), Traorè (44’st Bartesaghi). A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Casali, Nsiala, Paloschi; Pluvio; Alesi. All.: Abate.

Arbitro: Centi di Termini.

Gol: 44′ Zeroli (M).

Ammoniti: 15′ Zallu (C), 35′ Coubis (M), 13’st Caddeo (C), 30’st Palomba (C).

Espulso: 25’st Belloni (C).