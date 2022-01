Zazzaroni: «Se il Milan è questo, Inzaghi può dormire sogni tranquilli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, post Milan Juve:

«Se Milan e Juve sono queste – e per quel che s’è visto da fine ottobre a oggi sospetto che non possano fare molto di più – il perennemente afono Inzaghi può dormire sonni tranquilli (e non escludo che riesca a far festa addirittura a fine marzo). La sua Inter, oltre a cambi più numerosi e qualitativi, ha una determinazione nella ricerca della vittoria che le avversarie non esprimono più da tempo: solo nei primi due mesi lo stesso Milan e il Napoli al completo avevano mostrato altrettanta “insistenza”.

Della sfida del Meazza conservo davvero poche cose: la personalità di Tonali, che ha vinto il confronto diretto con Locatelli; i ripetuti segnali di usura di Ibra, fuori dopo 28 minuti; la bella prova di Rugani, che mi ha sorpreso per precisione e scelta dei tempi; qualche raffinatezza di Dybala; il secondo tempo di Chiellini e purtroppo il ricordo, ripresentatosi nella mia testa a più riprese, di un recentissimo 0-0, quello tra Atalanta e Inter, tutto un altro film, altra musica.

In classifica il Milan (18 punti nelle ultime 12 giornate contro i 27 della Juve) è stato raggiunto e superato dal Napoli (il vantaggio gli deriva dal confronto diretto); Napoli che sta assumendo le sembianze di quello vero e che può prendersela anche con se stesso per i punti lasciati al Maradona a Empoli e Spezia».