Zazzaroni su Milan Juve: «Non è un match scudetto. L’organico rossonero è più competitivo». Le parole alla vigilia del match

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così la lotta scudetto, menzionando Inter, Milan, Juve e Napoli.

LE PAROLE- «Se è match scudetto? No. Senza porsi troppe domande, per il fatto che la Juventus non lotta per lo scudetto. Dovrebbe “crollare” almeno una tra tre squadre. Napoli, Milan e Inter dispongono di organici più competitivi della Juventus e possono lottare per lo scudetto. I bianconeri no»