Sesko Milan, SALTA il suo approdo in rossonero: RISCHIA di complicare anche l’affare Zirkzee! Il MOTIVO e l’intrigo di mercato

Benjamin Sesko era uno dei nomi presenti nella lista dei desideri del calciomercato Milan, alla ricerca dell’attaccante ideale da andare ad acquistare che dovrà prendere l’eredità di Olivier Giroud. Come conferma il The Guardian, non c’è più nulla da fare per i rossoneri e nemmeno per le pretendenti: l’attaccante sloveno rinnoverà con il Lipsia.

Come spiegato dal quotidiano inglese, tale decisione rischia di avere delle ripercussioni negative anche sui rossoneri per l’affare Zirkzee: tra i club interessati c’era infatti anche l’Arsenal, che adesso potrebbe riaccendere il proprio interesse per l’olandese del Bologna.