Fonseca Milan, Olivero FIDUCIOSO: «Non è giusto bollarlo come tecnico mediocre, la sensazione è questa». Le parole del giornalista sul tecnico portoghese

Giovan Battista Olivero ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di Paulo Fonseca, che nella giovedì potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Fonseca non è nemmeno giusto bollarlo come tecnico mediocre senza dargli la possibilità di lavorare in un clima di fiducia. La sensazione, comprovata da alcune buone cose mostrate allo Sahkhtar, a Roma e a Lille, è che Fonseca sia più bravo di quanto gli venga riconosciuto. Ma questo non basta. Il Milan è un esame che non può sbagliare. San Siro non perdona, lo dice la storia»