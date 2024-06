Plizzari Milan, si punta al RITORNO a casa del portiere: ecco DOVE giocherà a partire dalla prossima stagione. L’idea del club

Alessandro Plizzari non è mai uscito dai radar del Milan e ora è pronto ad un bellissimo e clamoroso ritorno a casa. Il portiere, cresciuto nelle giovanili rossonere, gioca adesso al Pescara ma in estate potrebbe trasferirsi.

Come svelato da Gianluca Di Marzio, il Milan Under 23, ovvero la seconda squadra rossonera che parteciperà al campionato di Lega Pro dal prossimo anno, ha individuato in lui il profilo ideale per difendere i pali.