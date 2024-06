Mercato Milan, i rossoneri hanno IN PUGNO il nuovo attaccante: a Furlani la DECISIONE finale per chiudere l’affare

Tutte le attenzioni degli uomini del mercato Milan sono rivolte al chiudere il più in fretta possibile l’acquisto di un nuovo attaccante titolare da mettere a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca. La scelta è già stata presa: il prescelto è Joshua Zirkzee.

Come spiega il giornalista Daniele Longo su X, i rossoneri hanno in pungo l’attaccante del Bologna, avendo già un accordo con lui e la sua preferenza sulla destinazione rossonera. Il Diavolo è dunque in pole solitaria sulle altre squadre che avevano manifestato il loro interesse per l’attaccante. L’affare potrebbe chiudersi già oggi: tutto dipenderà da Furlani, che dovrà decidere se accettare o meno di sottostare alle richieste economiche dell’agente Kia Joorabchian che chiede 15 milioni di euro per le commissioni.