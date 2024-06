Pellegatti la SPARA GROSSA: «Buongiorno può essere il Nesta del terzo millennio! Io per lui al Milan farei...»

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, ha scomodato paragoni pesanti per Alessandro Buongiorno, obiettivo del Milan in difesa

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Carlo Pellegatti si è espresso così su Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è uno dei nomi più caldi per il calciomercato Milan in difesa, anche se il Napoli pare stia spingendo per chiudere l’affare. Il giornalista scomoda paragoni pesanti come quello con Alessandro Nesta.

PAROLE – «Per Buongiorno credo che il Torino voglia almeno 35-40 milioni sulla carta, e secondo come impatto potrebbe essere visto come il Nesta del terzo millennio, non come qualità, deve ancora dimostrarlo però è un difensore giovane, italiano, bella faccia.. io i soldi su Buongiorno li spenderei subito».