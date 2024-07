Zazzaroni spara a zero: «Un tempo c’erano dirigenti più preparati. Oggi tranne LUI, gli altri non sono all’altezza». Le dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato i dirigenti nel calcio italiano della Serie A tra cui anche il Milan.

PAROLE- «Il calcio italiano nella sua globalità difetta di visione, unità e manager capaci: non a caso uno come Marotta, vecchia scuola, è stato appena fatto presidente e, volendo – per mancanza di concorrenza – potrebbe addirittura puntare al ruolo di Papa laico del pallone.

Un tempo avevamo i dirigenti più preparati e scaltri del mondo, oggi non sappiamo a chi rivolgerci per ricavare una speranza. Anche perché – non lo ripeterò mai abbastanza – troppi proprietari si considerano competenti attivi e sostituiscono i direttori con gli intermediari. Dice, ma se ultimamente i nostri club vanno in finale nelle coppe! Fatta eccezione per l’Inter di Marotta, nei tornei 2 e 3.

Se le casse dei club sono vuote (si sente l’eco) significa che chi dovrebbe riempirle non è in grado di farlo e allora spiegatemi come potrebbe rilanciare l’intero settore. Per quanto riguarda la visione, poi, proprio nel momento in cui la Lega pretende più autonomia invocando il modello Premier, ci accorgiamo che anche quello è superato per eccesso di indebitamento. Molte inglesi sono alla canna del gas, al punto da essere obbligate a vendere i pezzi entro una certa scadenza (un esempio, Douglas Luiz)».