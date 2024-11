Zazzaroni duro: «Un allenatore che parla in quel modo non ha chiaro com’è fatto il calcio!»

Le parole di Ivan Zazzaroni ai microfoni di Pressing riguardo le scelte e le parole di Paulo Fonseca al Milan: ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Un allenatore che dice che tutti i giocatori sono uguali non ha chiaro com’è fatto il calcio. Non siamo tutti uguali, ognuno ha il suo carattere. Leao è un giocatore fondamentale per il Milan. Se io sono un difensore e mi trovo davanti Leao e Okafor, con il primo mi cago sotto, con lo svizzero no».