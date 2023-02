Zazzaroni critica il Milan: «Derby? Sembrava una provinciale»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato la prestazione del Milan nel derby. Ecco le sue parole

«Il Milan non ha giocato nel primo tempo, l’Inter ha giocato da sola. Il Milan è una squadra in crisi. Quando un allenatore fa dei cambi così radicali significa che c’è qualcosa che non va. Sono rimasto impressionato perchè non ho visto il Milan, ho visto una provinciale»