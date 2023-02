Zazzaroni: «De Ketelaere non va buttato via dopo 12 mesi»

Ivan Zazzaroni, noto opinionista, ha parlato del momento vissuto da Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Si vede che in questo momento è spaventato e contratto. Sembrava un dilettante allo sbaraglio a Monza. Non posso però pensare che uno come Massara vada a spendere tutti quei soldi per un giocatore scarso. Va aspettato, forse è arrivato al Milan nell’anno sbagliato. Ma le qualità le ha, non lo puoi bruciare dopo un anno, buttarlo via non avrebbe senso».