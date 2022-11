Zauli: «Non credo che in Italia non ci siano talenti»

Lamberto Zauli, famoso ex calciatore, ha parlato dei tanti giovani italiani che non riescono ad incidere in Serie A: le sue parole

A margine dello Juventus Next Gen Day, Lamberto Zauli ha dichiarato:

«Penso sia soltanto quello. Perché quando vediamo un ragazzo giovane che ha la possibilità di giocare in prima squadra, non parlo solo della Juventus, spesso la sfrutta a pieno regime. Le opportunità fanno la differenza. Non ci credo che oggi il calcio italiano non abbia talenti ma credo che ci voglia un po’ più di coraggio».