Zappa Milan, dalla doppietta al rinnovo: il Cagliari chiude le porte e blinda il suo gioiello. Gli aggiornamenti sul futuro del difensore

Zappa e il Cagliari sono pronti a legarsi fino al 2028. In base a quanto riportato da Nicolò Schira via Twitter, infatti, il difensore accostato al mercato Milan è vicino al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025.

Zappa era stato protagonista proprio contro i rossoneri prima della sosta delle nazionali, segnando una doppietta a Maignan del rocambolesco 3-3 dell’Unipol Domus.