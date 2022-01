Zapelloni: «Ibrahimovic e Giroud insieme solo in un caso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Umberto Zapelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità di vedere insieme Ibrahimovic e Giroud

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Umberto Zapelloni, intervenuto al canale ufficiale Twitch del Milan ha parlato in questi termini della possibilità di vedere insieme contro la Juventus la coppia Ibrahimovic-Giroud:

«Mi sembra difficile Ibra trequartista dall’inizio, può capitare a gara in corso. Sarebbe una squadra troppo a trazione anteriore, si può usare solo in certe situazioni. Pioli non ha un modulo fisso: ha plasmato la squadra a seconda dei giocatori che ha a disposizione».