Zaniolo Milan: una nuova pretendente dalla Serie A, la rivale dei rossoneri sul mercato

Zaniolo in questa sessione estiva potrebbe tornare in Italia. Il tal senso una nuova rivale di Serie A sfida il calciomercato Milan

Uno degli obiettivi del nuovo Napoli potrebbe essere Nicolò Zaniolo. L’ ex attaccante della Roma, seguito anche dal calciomercato Milan, oggi è all’Aston Villa, che però non lo riscatterà: in estate il classe 1999 farà rientro al Galatasaray, dal quale potrebbe poi ripartire subito.

Come riferisce Di Marzio, Zaniolo è un pallino di Manna già da tempo, tanto che il ds ormai in uscita dalla Juventus ha pensato all’attuale giocatore in forza all’Aston Villa anche per i colori bianconeri. Per Zaniolo, desideroso di tornare in Italia, fra i club di Serie A si è mossa anche la Fiorentina, e quindi per lui si prospetta un’estate caldissima