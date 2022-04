Zaniolo Milan, la Roma fissa la deadline: nuova ipotesi per il futuro

Zaniolo Milan, la Roma fissa la deadline per il futuro del suo centrocampista. Le ultime notizie attorno al giocatore

Come riporta Tuttosport, in casa Roma cresce il nervosismo per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il giocatore continua a premere per il rinnovo di contratto, mentre i giallorossi non hanno intenzione di discuterne proprio a campionato in corso.

Fissata quindi una nuova deadline per conoscere il destino del giocatore: appena terminata la stagione, senza un nuovo accordo, probabile che si vada verso una separazione. Il Milan osserva con interesse, pur sapendo che la richiesta è sempre di 50 milioni di euro.