Zaniolo Milan: cambia il futuro del centrocampista, resta alla Roma?

La vittoria della Conference League potrebbe aver cambiato gli scenari futuri per Zaniolo.

Come riportato da Angelo Mangiante, prima della finale di Conference League si pensava potesse andare via, ora lo scenario è ben diverso. Il classe ’99 si sente coinvolto per un futuro nella Capitale e vede i presupposti per rimanere.