Zaniolo Milan: il futuro dell’ex Roma sembra segnato, occasione per i rossoneri?

Zaniolo non sta vivendo un periodo felice all’Aston Villa. In vista dell’estate il futuro sembra deciso. Occasione per il calciomercato Milan

Da Natale l’ex Roma Zaniolo ha diminuito drasticamente il suo minutaggio in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. L’azzurro ha collezionato solo sette presenze e 71′ in campionato e tre presenze e 31′ in FA Cup.

Come riportato da Sportmediaset l’avventura in Inghileterra sembra ormai ai titoli di coda e destinata a chiudersi malamente a fine stagione. Visto il trattamento degli ultimi mesi, il club inglese sicuramente non sfrutterà l’opzione di acquisto fissata a 22 milioni e l’ex giallorosso rientrerà momentaneamente al Galatasaray con in testa l’idea di tornare poi in Italia. Una possibile occasione per il calciomercato Milan