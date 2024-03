Zaniolo Milan, l’Aston Villa ha già deciso sul suo riscatto! Gli scenari per l’estate per il calciatore di proprietà del Galatasaray

Torna di moda il nome di Nicolò Zaniolo per il calciomercato Milan. Già in passato l’ex Roma era stato vicino ai rossoneri, salvo poi intraprendere delle nuove avventure all’estero: adesso però, come dichiarato dallo stesso interessato, l’attaccante ha voglia di tornare in Italia.

Intanto il giornalista Nicolò Schira, sul proprio profilo X, annuncia come l’Aston Villa (club nel quale il calciatore si trova attualmente in prestito) ha già deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto fissato a 27 milioni di euro. Il giocatore, dunque, al termine della stagione farà ritorno al Galatasaray. A quel punto si deciderà quale sarà il proprio destino.