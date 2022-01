Zanetti ringrazia Pioli: «Quello che ha detto ci fa molto piacere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, alla vigilia della partita contro il Milan

La conferenza stampa di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, alla vigilia della partita contro il Milan

PIOLI – «Ringrazio Pioli per le sue parole, perché quando un allenatore del suo livello si prodiga in esternazioni come quelle che ha fatto riguardo al nostro gioco, la cosa fa molto piacere. Che la squadra esprima le idee che cerco di trasmetterle per me è molto importante, se poi attraverso questo si raggiungono anche dei risultati, ciò porta al coronamento di un percorso».