Zanetti: «2021 straordinario, ma possiamo ancora crescere»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto il bilancio del 2021 guardando anche al futuro

2021 – «Bilanci? Quello del 2021 straordinario, con la promozione e l’andata chiusa con una discreta posizione di classifica. Quello relativo al campionato è buono, non ottimo. Abbiamo lasciato punti di troppo anche se poi ne abbiamo raccolti di insperati con squadre forti. Ma in generale potevamo avere una classifica migliore per ciò che ha detto il campo e stare più tranquilli. Nel ritorno dovremo lavorare di più».

PREGI E DIFETTI VENEZIA – «Sicuramente siamo diventati squadra. Credo che, risultati a parte, in campo si sia visto spesso, direi quasi sempre, un’identità ben precisa, un gioco a viso aperto in tutte le partite al di là dell’avversario. Difetti? Qualche amnesia difensiva di troppo, abbiamo subito 3 gol nei primi minuti e di certo a livello di mentalità dobbiamo migliorare. Poi la categoria impone di alzare la qualità in fase realizzativa. Abbiamo aumentato le occasioni ma stiamo ancora concretizzando poco e in A è determinante».

GIRONE D’ANDATA – «In assoluto l’Inter. Anche se quando si affronta l’Atalanta in forma non ce n’è per nessuno, l’Inter è più completa. E dire che contro di loro abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. È la mia favorita per lo scudetto».