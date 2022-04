Zambrotta nuovo ambasciatore del museo Fifa. Ecco le sue parole

Gianluca Zambrotta, ex rossonero e campione del Mondo con l’Italia nel 2006 , è il nuovo ambasciatore del Museo FIFA. Ecco le sue parole:

«La prima volta che sono venuto al Museo FIFA, nel dicembre dello scorso anno, ho subito provato l’emozione del calcio, la stessa emozione provata da tutti coloro che lo visitano. Insieme al resto degli ambasciatori del Museo FIFA, sarà per me un onore portare la magia del calcio in tutte le sue sfaccettature in tutto il mondo e rappresentare questo museo come merita».