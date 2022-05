Yonghong Li in causa col Milan: vuole impedire la cessione del club. L’imprenditore cinese vuole essere risarcito

Come riportato da Repubblica Yonghong Li, ex proprietario de Milan, lo scorso 26 aprile ha inviato una diffida a Elliott (e per conoscenza a Investscorp, Red Bird non era ancora spuntata all’orizzonte).

Per ora si può paragonare al classico granellino di sabbia nell’ingranaggio. Ma rischia di avere effetti più seri la lettera, da due settimane senza risposta, con cui Li diffida Elliott dall’intraprendere iniziative potenzialmente in grado di inficiare l’azione legale in corso dal maggio 2021. Si tratta della causa nella quale Li chiede al fondo 319 milioni di euro. I tempi abituali delle sentenze lussemburghesi non sono brevi. Tuttavia, in assenza di garanzie, Yonghong Li potrebbe in teoria fare salire di tono la causa, chiedendo al tribunale di invalidare il passaggio di proprietà del 2018. Yonghong Li teme che possa essere vanificata la sua richiesta economica, il cui nodo è il valore del Milan nel 2018: 740 milioni fu la cifra dell’accordo Li-Fininvest nel 2017, oggi sarebbe di 1-1,2 miliardi.