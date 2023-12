Yira Sor elogia Chukwueze: «È l’Arjen Robben nigeriano. Ha un talento cristallino». Le parole del giocatore del Genk

Yira Sor, calciatore del Genk, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com elogiando il rossonero Chukwueze.

PAROLE – «Chukwueze è l’Arjen Robben nigeriano! Come l’olandese gioca a destra, gli piace accentrarsi col piede sinistro e tirare. Poi sono entrambi molto veloci… Io dico sempre che per me è uguale all’ex Bayern. Conosco Samuel da tanto tempo e non ci sono dubbi che abbia già fatto vedere grandi cose sia con la nazionale nigeriana che con la maglia del Villarreal, prima di andare al Milan. Ha un talento cristallino, un dribbling importante e un piede sinistro micidiale con il quale sa calciare benissimo. Poi avete visto quanto è rapido? Ha grandi doti e raggiungerà vette altissime».