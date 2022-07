Yacine Adli timbra il suo primo gol con la maglia rossonera nell’amichevole tra Milan e Wolfsberger. Il racconto

Prima rete rossonera di Yacine Adli in Wolfsberger-Milan. Azione confusa in area di rigore con Saelemaekers che calcia in porta ed il suo tiro viene respinto sulla linea ma il classe 2000 francese è il più lesto di tutti a capitalizzare in rete.

