Willian al Corinthians, accordo vicino: maxi risparmio per l’Arsenal

Mercato frenetico nelle ultime ore soprattutto in Premier League. L’Arsenal può consolarsi, almeno in maniera parziale, per l’aspetto economico del club. Con la cessione ormai prossima di Willian al Corinthians, il club del nord di Londra risparmierà circa 20 milioni di sterline.

Il brasiliano, come riporta Sky Sports, aveva ancora due anni di contratto con l’Arsenal per 240.000 sterline alla settimana: maxi risparmio per i Gunners.