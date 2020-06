WhoScored – Duello tra centrali: Romagnoli contro Smalling, le cifre

Il sito di statistiche calcistiche WhoScored ha messo a confronto i due difensori centrali di Milan e Roma: Alessio Romagnoli e Chris Smalling. Il capitano rossonero è al momento l’unico giocatore di movimento sempre utilizzato del Milan e dell’intera Serie A, il romanista invece ha disputato in stagione 22 gare.

A fare la differenza sono le reti messe a segno: Romagnoli è ancora a secco, mentre Smalling è già al secondo centro stagionale. Il milanista resta tuttavia avanti alla voce Tackles nei 90 minuti (1.5 contro 0.9) e percentuale di passaggi riusciti. Il ratings WhoScored tuttavia premia il romanista con una media voto di 7.09 contro i 6.88.

HEAD-TO-HEAD: Alessio Romagnoli 🆚 Chris Smalling

Which centre-back would you rather have in your XI?

🔁 – Romagnoli

❤️ – Smalling

Full AC Milan 🆚 Roma preview 👇 #MILROM

— WhoScored.com (@WhoScored) June 28, 2020