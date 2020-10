Who Scored – Ibrahimovic contro Lukaku: le cifre dei due centravanti

Inter-Milan sarà anche la sfida tra i due centravanti più prolifici dell’attuale campionato: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic

Inter-Milan sarà anche la sfida tra i due centravanti più prolifici dell’attuale campionato: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Secondo i dati raccolti dal sito di statistiche WhoScored, ad essere leggermente avanti per “Rank” è il nerazzurro (124.2 contro 121.3) ma andiamo a vedere nel dettaglio le cifre dei due centravanti:

Lukaku, arrivato sei mesi prima di Ibra, può vantare più presenze nella stagione 2019/20 (36 contro 17), così come un cospicuo numero di gol in più (26 contro 12). Ibrahimovic è invece in vantaggio alla voce assist (5 a 2) e nel numero di passaggi chiave a partita (1.7 contro l’1.5 del nerazzurro).