Vlahovic Milan, Padovan: «Ecco dove andrà»

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sua parole sull’attaccante della Fiorentina:

«È il gioiello della prossima sessione di mercato, non di questa. A quella cifra, 70-80 milioni, non si presenta nessuno a prendere un giocatore anche bravo come Vlahovic. Spero che non saluti la Serie A, ma da quel che so vuole rimanere in Italia e vuole andare alla Juve. Il suo procuratore, da quel che so, dice che il giocatore vuole quella squadra. Non credo che andrà all’estero».